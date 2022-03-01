Один из оккупантов начал совершать намаз на фоне Украинской православной церкви. И это после того, как вторгся по приказу страны-агрессора на территорию независимой Украины.

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Видео "мероприятия" обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в телеграме.

Что такое намаз

Намаз (или салят) – пятикратная ежедневная обязательная молитва мусульман, один из так называемых столбов ислама. Для совершения этой молитвы законы ислама предусматривают, в частности, ритуальную чистоту (даже половое сношение перед намазом – это большой грех) и чистое место для молитвы.

К слову, где именно в Украине оккупант решил совершить свою "священную молитву" – неизвестно.

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