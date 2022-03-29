Ранее сообщалось, что стороны могут зафиксировать нынешнее положение Крыма на 15 лет и вести прямые переговоры.

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Революционное предложение

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка такое предложение является революционным. Он обозначил следующие преимущества:

возвращение Крыма в повестку дня – ранее Россия от этого отказывалась;

закрепление юридической трактовки Крыма – что он является украинским;

отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу;

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