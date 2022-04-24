Петков сообщил, что он планирует выехать в Киев с командой в среду. Сначала они прибудут в Польшу. О своем дальнейшем маршруте болгарский политик отказался рассказывать.

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Премьер Болгарии о визите в Киев

Премьер-министр Болгарии подчеркнул, что они готовятся по-особому, чтобы ехать ночью и добраться до столицы Украины. Петков также заявил, что поездки в Киев особенные, ведь в стране идет война. По его словам, быть там – это символ, и не случайно многие мировые лидеры пошли на этот шаг.

Потому что одно дело писать в фейсбуке, другое дело проехать через военную территорию, добраться до Киева и показать украинским властям, что мы с ними,

– добавил премьер-министр Болгарии.

Кирил Петков также сказал, что Болгария передала Украине шлемы и обещанные жилеты. По его словам, мало или много, но это помощь. Болгарский политик обсудит во время визита в Киев реальные потребности украинцев, чтобы решить, какую помощь может оказать его страна.

Петков подчеркнул, что лично был бы рад передать Украине военную помощь, однако его главная задача как премьера – сделать так, чтобы коалиция согласовала общую позицию.

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