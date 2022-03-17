Украинские летчики сбивают большое количество вражеской авиации. Об этом в интервью заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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Мы много сбиваем, и я не думаю, что это один летчик. Это скорее группа таких "призраков" Киева,

– сказал Арестович.

Так он отреагировал на вопрос журналистов об овеянной легендами истории о "Призраке" Киева.

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