Очевидец Валентин живет по соседству и сейчас помогает волонтерам разбирать завалы.

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Он говорит, что они услышали взрыв, а потом мимо пролетела оконная рама.

Дом весь разрушен. Также соседние дома разрушены. Погибли дети, четыре человека, мужчина и женщина. Трудно об этом говорить, но это факт,

– говорит он.

В зону поражения попали около двух десятков домов. Во многих домах рядом выбило стекла и повредило крыши ударной волной.



Соседние дома тоже повредило от авиаудара / Фото "Суспільне"

"Очень страшно. Все люди паникуют. Плачут. И на это очень тяжело смотреть, потому что здесь сколько людей и деток убито", – говорит другой мужчина Виктор.

Валентина говорит, что эту ночь не забудет никогда.

В 22.40 мы собрались в одной комнате. У нас семья – восемь человек. Дочь открыла окно, чтобы проветрить – и в этот момент над домом пролетает самолет с таким всплеском. Нас всех по комнате разбрасывало. Внуку – семь лет, я такого крика не слышала,

– отмечает она.

По информации спасателей, им удалось разблокировать под завалами женщину, которую передали медикам. В областную больницу доставили пятерых травмированных, травмы у них: ушибы, раны мягких тканей, переломы и скальпированные раны предплечий, конечностей или головы.

Спасатели разбирают завалы после авиадара / Фото "Суспільне"

Всего на месте авиаудара найдены тела 21 человека, среди них – 2 ребенка. Окончательное количество пострадавших выясняется.