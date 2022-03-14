Сейчас оккупанты изменили свою тактику. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Сергей Гармаш.

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Россия начала тактику, чтобы сломить дух сопротивления

"Думаю, что это не агония, это просто смена тактики", – сказал украинский журналист.

Он объяснил, что раньше оккупанты воевали прежде всего с нашими Вооруженными Силами и пытались сохранить лояльность местного населения, а сейчас они понимают: у украинцев нет к ним никакой лояльности, то есть сохранять нечего. В то же время ВСУ россияне не могут победить.

Они начали тактику прямо на уничтожение, чтобы сломить дух сопротивления. То есть на уничтожение вообще Украины и украинского народа,

– сказал Сергей Гармаш.

Соответствующая тактика совсем другая и изменяет политическую доктрину. То есть, российские захватчики уже не смогут говорить о том, что они "освобождают братский народ от нацистов", об этом уже никто не думает, сказал Гармаш.

Россияне хотят победить любым способом, будут пытаться уничтожать украинцев всеми своими возможностями. Однако пока не поняли – запугать народ и власть Украины не получится, мы не Россия.

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