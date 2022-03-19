Хотя советник главы ОП отметил, что техническая попытка может быть. Однако сначала оркам следует пройти пригород Киева.
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А когда они проходят, мы видим уже: 24 дня они пытаются взять Бучу и Гостомель. Мы их отбросили оттуда,
– сказал Арестович.
Он добавил, что в пригороде столицы гибнут российские командиры. Это при том, что враг перебросил сюда "элитные" подразделения.
Важно – В Киевской области в результате обстрела погибли 7 гражданских: еще 5 ранены: