Хотя советник главы ОП отметил, что техническая попытка может быть. Однако сначала оркам следует пройти пригород Киева.

По теме Враг активно окапывается на Киевщине, – глава ОВА

А когда они проходят, мы видим уже: 24 дня они пытаются взять Бучу и Гостомель. Мы их отбросили оттуда,

– сказал Арестович.

Он добавил, что в пригороде столицы гибнут российские командиры. Это при том, что враг перебросил сюда "элитные" подразделения.

Важно – В Киевской области в результате обстрела погибли 7 гражданских: еще 5 ранены: