Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в эфире марафона единых новостей. 24 канал передает детали.

Подробнее В Тернополе демонтировали памятник российскому поэту Пушкину

Демонтаж памятника Пушкину в Тернополе – это только первый шаг

Сергей Надал рассказал, что памятник Пушкину в городе был довольно спорным уже не один год. Между тернополянами долгое время шли дискуссии, нужно его сносить или нет.

До начала активной агрессии 24 февраля большинство жителей не проявляло активности по поводу демонтажа. Сейчас после тех преступлений, которые совершают российские террористы, и речи нет о какой-то российской культуре. Все, что российское, должно быть демонтировано, раз и навсегда "вырвано" и забыто,

– подчеркнул мэр Тернополя.

Он добавил, что появилось огромное количество обращений от горожан, которые просили как можно быстрее демонтировать памятник российскому поэту. По словам мэра, это только первый шаг, ведь тернополяне хотят снести и остальные памятники, связанные, в частности, со Второй мировой войной.

"Также есть предложения по переименованию улиц. Уже появились петиции, которые набирают необходимое количество голосов, поэтому мы будем следовать этому пути", – подчеркнул мэр Тернополя.

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