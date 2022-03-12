Речь идет о финансовой помощи 6 500 гривен. Количество полученных выплат озвучил глава Минцифры Михаил Федоров. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Общий вещатель.

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Прежде всего сыграла роль легкость

Чиновник отметил, что получить помощь в приложении очень просто. Вероятно, именно поэтому выплат уже было настолько много.

Все пользователи сервиса "Дия" могут это сделать. Это удобно – в несколько кликов. Деньги можно получить на карту и проводить любые транзакции,

– сказал Федоров.

Также он напомнил, что недавно в приложении появился еДокумент. Им можно удостоверять личность в условиях военного положения. Прежде всего, функция полезна тем, кто потерял свои документы.

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