Полиция подчеркнула, что Россия никогда не уничтожит украинскую правду и веру. Оккупанты никогда не остановят украинцев, защищающих свою Украину.
Заметьте Оккупанты обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод, – Офис генпрокурора
Это не военные, это – варвары, изверги, ничтожества под позорным именем "русский солдат". Они целенаправленно уничтожают мирные города и святыни Украины,
– говорится в сообщении.
Какие святыни обстреляла Россия
Житомирская область. Российские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка. Святыню построили еще в 1862 году. Памятник архитектуры национального значения.
Харьков. Вражеский снаряд попал в Успенский собор, где укрывались люди. К счастью, пострадавших не было. Святыня пережила большевиков и Вторую мировую войну. Вокруг были разрушены все здания. Однако Успенский собор уцелел.
Донетчина. Россия нанесла авиаудар по Святогорску. В отеле при Лавре находились 520 беженцев. Из них – 200 детей. В результате авиаудара там выбило двери и окна. Люди были ранены осколками стекла.
Луганская область. В Северодонецке оккупанты обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор. Там скрывались местные жители.
Храмы, обстрелянные российскими оккупантами / фейсбук Патрульной полиции Украины
Как выглядит Мариуполь после бомбардировок и обстрелов: смотрите видео