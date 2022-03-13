Полиция подчеркнула, что Россия никогда не уничтожит украинскую правду и веру. Оккупанты никогда не остановят украинцев, защищающих свою Украину.

Заметьте Оккупанты обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод, – Офис генпрокурора

Это не военные, это – варвары, изверги, ничтожества под позорным именем "русский солдат". Они целенаправленно уничтожают мирные города и святыни Украины,

– говорится в сообщении.

Какие святыни обстреляла Россия

Житомирская область. Российские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка. Святыню построили еще в 1862 году. Памятник архитектуры национального значения.

Харьков. Вражеский снаряд попал в Успенский собор, где укрывались люди. К счастью, пострадавших не было. Святыня пережила большевиков и Вторую мировую войну. Вокруг были разрушены все здания. Однако Успенский собор уцелел.

Донетчина . Россия нанесла авиаудар по Святогорску. В отеле при Лавре находились 520 беженцев. Из них – 200 детей. В результате авиаудара там выбило двери и окна. Люди были ранены осколками стекла.

Луганская область. В Северодонецке оккупанты обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор. Там скрывались местные жители.

Храмы, обстрелянные российскими оккупантами / фейсбук Патрульной полиции Украины