Он назвал это на самом деле весомым заявлением, особенно на фоне срыва Россией мирных усилий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента.

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Как отреагировал Зеленский на заявление Трампа?

Президент Украины обнародовал обращение в конце 1251-го дня войны, в котором напомнил действия России, направленные против гражданского населения. Он обвинил Москву в срыве мирных усилий, направленных на достижение мира.

Сегодня есть чрезвычайно весомое заявление Президента Трампа. И это правда – именно Россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть войну. Каждую ночь – удары, постоянно – российские попытки сделать Украине больно,

– сказал он.

По его мнению, мира можно достичь только, если действовать решительно. Украина вместе с партнерами неоднократно подчеркивала, что санкции остаются ключевым элементом, поскольку Москва учитывает такие ограничения и потери.

"Мир благодаря силе возможен. Украина как и всегда готова максимально продуктивно работать с Америкой, с Президентом Трампом ради того, чтобы закончить эту войну достойно и длительным миром", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подписал два новых закона

Владимир Зеленский подписал закон, который расширил возможности СБУ. По его словам, он даст службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и проводить специальные операции. Также есть и другой закон.

Я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос – чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины,

– заявил он.