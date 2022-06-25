Об этом на 24 канале рассказал юрист и российский оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, некоторые европейские страны предлагают сдать назад и разрешить транзит подсанкционных товаров.
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Они даже придумали уже определенный документ, но потом согласились, что такие вопросы должна решать именно Литва. А местные власти принципиально относятся к этим ограничениям.
Я думаю, что Литва на такое публичное унижение не пойдет. Она продержится и так просто от этого не откажется. Нельзя исключать, что режим смягчен. Но это будет большая потеря в единстве целей и действий, – отметил Марк Фейгин.
Нельзя допустить "эрозии" санкционной политики
По словам Фейгина, такие поиски компромиссов любой ценой, чтобы не углублять конфронтацию, ни к чему хорошему не приведут . Это очень похоже на ту же политику умиротворения агрессора. Здесь нужно наоборот вести себя более жестко и агрессивно , не уступая ничем.
Для стран Балтии, как отмечает Фейгин, последовательная поддержка санкционного режима – это "железный" способ защиты себя и суверенитета. На уступки агрессору идти нельзя .
Обидно, что некоторые европейские деятели до сих пор готовы ослаблять собственную санкционную политику, чтобы не "провоцировать Россию". Но, к счастью, равновесие в этих вопросах создают евроатлантические должностные лица, реалистично осознающие угрозу от России.
Выстоит ли Литва под натиском Кремля: смотрите стрим с Марком Фейгиным на ютубе 24 канала
Конфликт Литвы и России: что произошло
- Недавно Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС.
- В России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали обучение в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами".
- А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил , что таким образом Литва фактически объявила войну.