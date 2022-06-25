Об этом на 24 канале рассказал юрист и российский оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, некоторые европейские страны предлагают сдать назад и разрешить транзит подсанкционных товаров.

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Они даже придумали уже определенный документ, но потом согласились, что такие вопросы должна решать именно Литва. А местные власти принципиально относятся к этим ограничениям.

Я думаю, что Литва на такое публичное унижение не пойдет. Она продержится и так просто от этого не откажется. Нельзя исключать, что режим смягчен. Но это будет большая потеря в единстве целей и действий, – отметил Марк Фейгин.

Нельзя допустить "эрозии" санкционной политики

По словам Фейгина, такие поиски компромиссов любой ценой, чтобы не углублять конфронтацию, ни к чему хорошему не приведут . Это очень похоже на ту же политику умиротворения агрессора. Здесь нужно наоборот вести себя более жестко и агрессивно , не уступая ничем.

Для стран Балтии, как отмечает Фейгин, последовательная поддержка санкционного режима – это "железный" способ защиты себя и суверенитета. На уступки агрессору идти нельзя .

Обидно, что некоторые европейские деятели до сих пор готовы ослаблять собственную санкционную политику, чтобы не "провоцировать Россию". Но, к счастью, равновесие в этих вопросах создают евроатлантические должностные лица, реалистично осознающие угрозу от России.

Выстоит ли Литва под натиском Кремля: смотрите стрим с Марком Фейгиным на ютубе 24 канала

Конфликт Литвы и России: что произошло