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      Это был смертный приговор, провозглашенный целому народу, – Юлия Тимошенко

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      Тимошенко почтила память жертв Голодомора.
      Тимошенко почтила память жертв Голодомора. / Фото из открытых источников

      Голодомор – это был откровенный, не виданный до сих пор геноцид, сознательное и целенаправленное уничтожение целой нации. Это был смертный приговор, провозглашенный целому народу – народу Украины.

      Об этом написала на своей странице в Facebook Юлия Тимошенко в память жертв Голодомора.

      "Мне больно. Больно, как и всем вам... Но вместе с тем, я сегодня горжусь, что принадлежу к этому народу, который потерпел сколько боли, отчаяния и страданий, что хватило бы на несколько веков, на несколько наций, на несколько континентов... Но не просто выдержал, а – выстоял, не упал, не согнулся, не исчез... Это – великий народ. Народ с историей, полной драматизма, бедствий и беды, но так же и с большим, достойным будущим. Верю в это!", – отметила лидер "Батькивщины".

      Голодомор – темная эпоха в истории не только Украины, но и всего человечества, убеждена Юлия Тимошенко.

      "И очень важно, что мир сегодня это признает. И узнает, какую страшную цену пришлось заплатить Украине просто за то, чтобы выжить, чтобы быть", – написала она и призвала зажечь свечу на окне в память всех невинно убиенных, замученных, казненных только за то, что они были украинцами.

      Теги: Новости политики Голодомор Новости Украины ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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