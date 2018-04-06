Это геополитическая игра Кремля, – Климпуш-Цинцадзе о "Северном потоке-2"

Экономической необходимости строить дополнительные транзитные мощности из РФ в Европу просто нет, в частности и "Северного потока-2".

Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает "5 канал".

Она пояснила, что транзитная система газопровода Украина дает возможность в три раза больше транзитировать газа, чем 55 миллиарда кубических метров, которые будет пропускать через себя "Северный поток-2", если его построят.

Есть чисто геополитическая заинтересованность Российской Федерации, ну а здесь каждая страна ЕС оценить, кто же партнер, и откуда интереснее и надежнее будет получать газ,

– добавила чиновник.

Она отметила, что "Северный поток-2" может нарушить баланс в ЕС и стимулировать увеличение зависимости европейских стран от одного поставщика.

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"И как по мне, решение относительно разрешений на проведение этого трубопровода на своей территории, они выглядят близорукими, и с точки зрения геополитических, геоэкономических показателей, и с точки зрения безопасности", – добавила Климпуш-Цинцадзе.