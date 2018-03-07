Критический момент для Украины, – Садовый об антикоррупционном суде после разговоров в Госдепе

Тема предстоящего голосования в Верховной Раде об Антикоррупционном суде стала ключевой во время встречи делегации Объединение "Самопомич" с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Весом Митчелом.

Он поблагодарил "Самопомич" за четкую позицию при рассмотрении этого вопроса в украинском парламенте.

"Мы услышали очень четкий месседж. Закон об Антикоррупционном суде — это критический момент. Поддержка США для Украины не является безусловной. И если наша власть попытается обмануть всех, создав зависимый и недейственный суд, поддержка Украины на Западе существенно упадет. Здесь все все понимают и попытки Банковой пропетлять и смухлевать выглядят жалко. На сегодня это не только вопрос борьбы с коррупцией или оздоровления экономики страны. Сейчас это геостратегической вопрос, ведь Западу нужен успешный союзник, а не больная страна с коррумпированным и слабым руководством", — рассказал детали переговоров лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.