Известный украинский банкир, экономист, председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" (2005-2019) Владимир Лавренчук рассказал, почему присоединился к Общественному совету Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", и что ожидает от будущего мемориального комплекса в Киеве.

"Летом прошлого года я согласился на приглашение присоединиться к Общественному совету Мемориального Холокоста "Бабий Яр". Модель, когда к управлению социальными проэктами привлекаются люди из разных профессий, мне известна, и кажется в этом случае правильной. Я не историк и не деятель культуры. Но я – сознательный украинец, имею жизненный опыт и знаю эту историю не только из книг", – поделился Лавренчук.

Экономист рассказал, что значительная часть его жизни – детство, школа, первая работа – прошла в Киеве на прилегающей к Бабьему Яру территории. Лавренчук рассказывает, что узнал о трагедии Бабьего Яра сначала от отца, который рос в Киеве на Подоле и уже подростком во время немецкой оккупации был свидетелем того, как соседи – еврейские семьи: старшие, старики и дети, с минимумом чемоданов были конвоированы на расстрел.

Лавренчук также отметил, что его роль в работе Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", как и других ее членов – дать отзыв на работу Центра и представленные проекты.

"За несколько заседаний отметился в высоком уровне и большом объеме исследовательской работы, проводимой командой Мемориала с привлечением широкого круга историков с мировыми именами. Сейчас создается неоценимая база исторического научного материала для публичной демонстрации в различных формах будущего мемориала", – рассказал Лавренчук.

По его мнению, это хорошо организованная организация, основанная на принципах объективности, науки, креативности, духовности. Также Лавренчук рассказал об обсуждении художественной концепции будущего мемориального комплекса, которая была представлена ​​командой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в середине января.

Мы много говорили о концепции будущего мемориала на Общественном совете. Обсуждение было активным, открытым, конструктивным, дискуссионным. Но представленая ​​концепция удачная. И я не имею оснований для сомнений, несмотря на существующую в медийном пространстве критику и информацию о другом украинском проекте. Этот проект – несомненно украинский,

– отметил Владимир Лавренчук.

Лавренчук сообщил, что концепция будущего мемориала Холокоста "Бабий Яр", к счастью, избегает гигантомании железобетонных конструкций, наоборот, полна разнообразием аудио- и видеоинформации, что будет способствовать творческому и эмоциональному воображению.

"Из-за уникальной научной информации и разнообразия художественных решений Мемориал поможет многим людям задуматься над ценностью жизни и уважением к памяти. Поймут и воспримут ли наше "сообщение" следующие поколения? Мы все на это очень надеемся", – написал Лавренчук.

В Общественный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" также входят Ольга Кудиненко, соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки", Ахтем Сейтаблаев, актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым, Андрей Куликов, журналист, телеведущий, соучредитель и председатель правления ОО "Общественное радио" Борис Забарко, председатель ОО "Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей", Олег Вишняков, Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, Александр Сусленский, президент Всеукраинской еврейского совета, Александр Злотник, композитор, народный артист Украины, и другие общественные и культурные деятели Украины.