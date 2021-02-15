Этот проект – несомненно украинский, – Лавренчук о концепции Мемориального центра Холокоста
Известный украинский банкир, экономист, председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" (2005-2019) Владимир Лавренчук рассказал, почему присоединился к Общественному совету Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", и что ожидает от будущего мемориального комплекса в Киеве.
Источник:блог Владимира Лавренчука
"Летом прошлого года я согласился на приглашение присоединиться к Общественному совету Мемориального Холокоста "Бабий Яр". Модель, когда к управлению социальными проэктами привлекаются люди из разных профессий, мне известна, и кажется в этом случае правильной. Я не историк и не деятель культуры. Но я – сознательный украинец, имею жизненный опыт и знаю эту историю не только из книг", – поделился Лавренчук.
Экономист рассказал, что значительная часть его жизни – детство, школа, первая работа – прошла в Киеве на прилегающей к Бабьему Яру территории. Лавренчук рассказывает, что узнал о трагедии Бабьего Яра сначала от отца, который рос в Киеве на Подоле и уже подростком во время немецкой оккупации был свидетелем того, как соседи – еврейские семьи: старшие, старики и дети, с минимумом чемоданов были конвоированы на расстрел.
Лавренчук также отметил, что его роль в работе Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", как и других ее членов – дать отзыв на работу Центра и представленные проекты.
"За несколько заседаний отметился в высоком уровне и большом объеме исследовательской работы, проводимой командой Мемориала с привлечением широкого круга историков с мировыми именами. Сейчас создается неоценимая база исторического научного материала для публичной демонстрации в различных формах будущего мемориала", – рассказал Лавренчук.
По его мнению, это хорошо организованная организация, основанная на принципах объективности, науки, креативности, духовности. Также Лавренчук рассказал об обсуждении художественной концепции будущего мемориального комплекса, которая была представлена командой Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в середине января.
Мы много говорили о концепции будущего мемориала на Общественном совете. Обсуждение было активным, открытым, конструктивным, дискуссионным. Но представленая концепция удачная. И я не имею оснований для сомнений, несмотря на существующую в медийном пространстве критику и информацию о другом украинском проекте. Этот проект – несомненно украинский,
– отметил Владимир Лавренчук.
Лавренчук сообщил, что концепция будущего мемориала Холокоста "Бабий Яр", к счастью, избегает гигантомании железобетонных конструкций, наоборот, полна разнообразием аудио- и видеоинформации, что будет способствовать творческому и эмоциональному воображению.
"Из-за уникальной научной информации и разнообразия художественных решений Мемориал поможет многим людям задуматься над ценностью жизни и уважением к памяти. Поймут и воспримут ли наше "сообщение" следующие поколения? Мы все на это очень надеемся", – написал Лавренчук.
В Общественный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" также входят Ольга Кудиненко, соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки", Ахтем Сейтаблаев, актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым, Андрей Куликов, журналист, телеведущий, соучредитель и председатель правления ОО "Общественное радио" Борис Забарко, председатель ОО "Ассоциация евреев – бывших узников гетто и нацистских концентрационных лагерей", Олег Вишняков, Почетный Консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, Александр Сусленский, президент Всеукраинской еврейского совета, Александр Злотник, композитор, народный артист Украины, и другие общественные и культурные деятели Украины.
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