Отмечается, что для того, чтобы сбить вражеский вертолет, понадобилось две ракеты. Об этом сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде Холодный Яр.

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Оккупанты потеряли еще один Ка-52

Офицер 93-й бригады Ярослав поделился деталями уничтожения вертолета оккупантов. Он рассказал, что тратить на российский летающий металлолом "Стингер" не хотелось, поэтому удар нанесли из обычной "Иглы".

Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты,

– добавил военный.

Ярослав отметил, что одна из ракет попала в тепловую ловушку, а другая как раз попала и уничтожила Ка-52. После этого враг пытался взлететь на позиции наших военных самолетами и вести обстрел ракетами, однако их атаки не имели никакого успеха.

К слову, поскольку вертолет упал довольно далеко от позиций холоднояровцев, ближе к врагу, подойти к нему удалось только ночью. Днем туда полетел наш дрон, чтобы рассмотреть сгоревшие обломки вражеского Ка-52 поподробнее.

Все, что осталось от вражеского Ка-52 / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Шутим между собой, что сбили российский вертолет стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 50 баксов, за которое заплатили еще при "советах",

– поделился Ярослав.

Что известно о ПЗРК "Игла" Советский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетучих вертолетов и самолетов противника на встречных и параллельных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех. ПЗРК принят на вооружение в 1983 году.



Источник: Wikipedia



Офицер также уточнил, что оккупанты сейчас пытаются вести активный обстрел из артиллерии и авиации в зоне его ответственности. В районе расположения его подразделения в Харьковской области есть развязка, которую оккупанты пытаются захватить.

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