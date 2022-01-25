Вони діють за своїми правилами та завжди перестраховуються. Але дипломати ходять на роботу, а літаки літають, ніхто нас не полишає.

До теми Економіка війни: Росія довго готувалася

Російські гібридні війська в дії

Російська пропаганда розганяє, що в Україні багато хто пакує валізи, але в самих біржа впала на 12% і далі падатиме.

У нас така ж історія, і це частина стратегії Кремля: перекрити нам доступ до фінансових ринків і перевести українську економіку в стан колапсу на фоні рекордних цін на енергоносії. Паніка цьому тільки сприятиме.

Тому не "ведіться", але й не розслабляйтеся.

Без паніки

Поки тривають переговори США та РФ, ймовірність прямої масштабної атаки менше, Кремль діятиме неочікувано, піднімаючи ставки, але не хотітиме втратити шанс на саміт зі США. Тому "без паніки", але й без гасел "все в нас добре". І те, й інше працює на Росію.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.