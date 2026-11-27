Об этом глава государства рассказал в интервью BBC, отвечая на вопрос о готовности Украины к зиме и возможной эвакуации городов из-за российских ударов по объектам водоочистки и канализационной инфраструктуре.

Adv

популярные видео

Готовится ли Украина к эвакуации городов?

По словам Зеленского, украинские власти должны прежде всего защищать города и заботиться о жизни людей. В то же время каждый гражданин может самостоятельно принять решение о переезде в другой населенный пункт, если считает это необходимым.

Президент признал, что Россия стремится заставить украинцев покидать свои дома. Особенно это касается городов вблизи восточных регионов, однако угроза не ограничивается только ими.

Он также напомнил, что на территориях, откуда уходили украинские военные или откуда из-за боевых действий уезжали местные жители, российские войска разрушали здания и инфраструктуру.

Какой будет зима для Украины?

Зеленский назвал нынешнюю зиму тяжелой для украинцев. Среди главных вызовов он выделил проблемы с противовоздушной обороной, обеспечением системами Patriot и угрозы для мостов через Днепр.

Реклама

По словам президента, россияне стремятся отрезать оба берега реки, фактически разделив людей. Именно поэтому важно обеспечить бесперебойную работу больниц независимо от того, на каком берегу Днепра они расположены.

Глава государства считает, что Россия пытается сеять хаос в Украине и разделять военных и гражданских. К такой тактике, по его словам, Кремль прибег после значительных потерь на поле боя и неудачных операций российской армии.

Зеленский подчеркнул, что Украина и впредь будет защищать Киев. Он признал, что нынешняя зима – не первая тяжелая зима для страны, однако потеря столицы означала бы потерю государства.

Президент подчеркнул, что Киев нужно сохранить при любых обстоятельствах, ведь без столицы не будет Украины. В то же время он признал право людей уезжать из опасных районов, если они этого хотят.

Реклама

Поэтому люди, конечно, могут уезжать. Но мы будем защищать нашу столицу любыми средствами. Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны– отметил Зеленский

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский предупредило подготовке России к новому массированному удару по Украине. По данным разведки, под угрозой вновь оказались энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения городов и общин