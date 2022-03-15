Об этом сообщил заместитель главы Офис Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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Что надо знать о "зеленых коридорах"

Время "режима тишины" на маршрутах "зеленых коридоров" с 9:00 до 21:00. Время выезда из Сум – 19:30.

В эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, старики и люди с инвалидностью. Приоритет в посадке предоставляют беременным женщинам, женщинам с детьми, людям с инвалидностью и пожилым людям.

Кроме того, в эвакуационные автобусы позволяют садиться людям с домашними любимцами.

При этом мужчин, кроме как за рулем легковых авто быть не может.

Из Сум отправилась первая колонна с эвакуированным и / Фото из телеграма Кирилла Тимошенко

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