Завтра, 10 марта, детей отправят на Запад Украины. Киев помогает с эвакуацией и гуманитарной помощью городкам, расположенным возле Киева.
Важно На выезде из Новой Одессы в Николаев оккупанты открывают огонь по гражданским: уже есть раненные
Речь идет о Ворзеле, Гостомеле, Ирпене, Буче.
Эвакуация из Пущи-Водицы
Через 2 дня из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек из-за приближения активных боевых действий.
Их разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников других районов столицы.
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