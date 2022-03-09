Завтра, 10 марта, детей отправят на Запад Украины. Киев помогает с эвакуацией и гуманитарной помощью городкам, расположенным возле Киева.

Важно На выезде из Новой Одессы в Николаев оккупанты открывают огонь по гражданским: уже есть раненные

Речь идет о Ворзеле, Гостомеле, Ирпене, Буче.

Эвакуация из Пущи-Водицы

Через 2 дня из Пущи-Водицы эвакуировали 520 человек из-за приближения активных боевых действий.

Их разместили в детских садах Киева. Часть жителей Пущи-Водицы поселились у родственников других районов столицы.

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