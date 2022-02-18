Используют людей, как пешек, – США

Эвакуацией людей Россия хочет отвлечь внимание мира от своих войск у границ Украины. В Госдепе США считают, что на самом деле Кремль готовит нападение.

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Пытаться использовать людей как пешек, стремясь отвлечь внимание мира от наращивания российских сил вблизи Украины для подготовки к нападению, – это цинично и жестоко,

– говорится в сообщении.

Что известно об "эвакуации" населения Донбасса

Пророссийские боевики на Донбассе 18 февраля объявили об эвакуации украинцев в Ростовскую область.

Перед тем оккупанты сами же обстреливали жилые районы, распространяя фейки о якобы причастности к этому Вооруженных сил Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинская армия не будет проводить никакую наступательную операцию с целью освобождения оккупированных территорий. Он также предположил, что боевики могут взорвать автобусы, которыми повезут украинцев в Ростовскую область.

Владимир Путин пообещал всем эвакуированным в Россию по 10 тысяч рублей.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила населению выехать в Украину.

Обратите внимание! По словам активиста Сергея Стерненко, видео главарей боевиков об эвакуации из Донбасса записали 16 февраля, то есть еще за 2 дня до обострения. Это свидетельствует о том, что Россия спланировала спецоперацию и фейки.

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