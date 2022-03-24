Киевская область продолжает оказывать мощное сопротивление российским оккупантам. Сегодня, 24 марта, продолжаются боевые действия в Бучанском районе области. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.

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Одиночные обстрелы продолжаются на Фастовщине, там из-за российских войск страдает село Ясногородка. Полицейские передают гуманитарную помощь, продукты питания и вещи первой необходимости тем, кто остался в зоне боевых действий.

Погибшие и раненые из-за обстрелов

В городе Калиновка в результате артобстрела три человека получили ранения, также есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры.

В то же время в результате обстрелов Новых и Старых Петровцев, к счастью, по предварительной информации, никто не пострадал.

24 марта в Вышгородском районе задержали двух мародеров, которые похитили из частного дома оружие и ценности. А в Белой Церкви полицейские задокументировали три факта незаконного хранения наркотических веществ.

В Фурсах на блокпосте во время осмотра водителя правоохранители обнаружили и изъяли в автомобиле гранату Ф-1.

Эвакуировали 1 300 человек

За минувшие сутки полицейским Броварщины вместе с представителями местных властей удалось эвакуировать с оккупированных территорий более 1 300 человек.

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