"Гуманитарная помощь – на месте, люди – в пути": Лубинец показал ход операции в Олешках

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, грузы с гуманитарной помощью доставлены в пункт назначения.

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Что происходит в Олешках?

Он также обнародовал совместные видеокадры с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой с места событий.

Лубинец и Лантратова проводят гуманитарную миссию в Олешках: смотрите видео

Лубинец добавил, что находится рядом с колонной эвакуированных гражданских лиц.

Гуманитарная помощь – на месте. Люди – в пути. Я вместе с ними: одни автобусы направляются в Украину, другие – на территорию РФ– рассказал он.

Отдельно украинский омбудсмен выразил благодарность Силам обороны Украины за неукоснительное соблюдение режима тишины ради безопасности гуманитарного коридора.

Эта гуманитарная операция осуществляется при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, за что Лубинец выразил ей благодарность.

Добавим, что, по информации первой леди США Мелании Трамп, в общей сложности на выезд из временно оккупированных Олешек согласились 750 горожан. Для проведения эвакуации задействовали 25 автобусов, кареты скорой помощи и полсотни медиков.

Напомним, локальный режим тишины действует с 03:00 27 октября и продлится до вечера 1 ноября. Гуманитарная миссия в Олешках предусматривала временное прекращение огня, доставку гуманитарного груза и эвакуацию желающих.