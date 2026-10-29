Полет длился всего 15 минут: в Харьковской области раненых бойцов начали эвакуировать с помощью дронов

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. В октябре таким образом удалось эвакуировать бойца 30-й ОМБр Константина Власенко. После этого Силы обороны провели еще несколько подобных операций с другими военными.

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Военным передадут еще 5 таких беспилотников

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что военным уже передали один экспериментальный гексакоптер. Вскоре смогут предоставить войскам еще 5 таких единиц.

Стоимость такого эвакуационного беспилотника превышает 2 миллиона гривен. Аппарат является полностью украинской инновационной разработкой, созданной специально для сверхсложных условий.

Мы начинаем новый проект с нашими военными. От них поступил запрос – развитие санавиации. На данный момент мы уже передали один дрон, еще пять будут. Один дрон стоит более двух миллионов. Это уникальное украинское изделие. Жизнь наших военнослужащих всегда в приоритете. А это единственный возможный на данный момент способ эвакуации из самых горячих участков фронта– заявил Синегубов.

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Как эвакуируют бойцов с помощью дронов: смотрите видео 24 Канала

Детали таких операций не разглашаются. Каждый раз возникают новые вызовы, но уже удалось таким образом эвакуировать нескольких военных. Так, боец 1-й отдельной бригады ТрО Евгений получил тяжелое ранение в ногу 23 октября. Он ждал помощи в течение двух суток, но из-за постоянных атак к нему не удавалось добраться.

Он сам вспоминает, что провел в полете всего 15 минут. Пешком или через НРК эта операция могла бы длиться несколько суток. Бывает, что такие наземные операции заканчиваются бедой. Поэтому санавиация – уникальный и эффективный способ. Но мы понимаем, что военным каждый раз приходится просчитывать огромное количество факторов, чтобы все прошло успешно– рассказала Черненко.

Добавим, что эвакуированный с Купянского направления боец 30-й ОМБр Константин Власенко рассказал, как его эвакуировали с позиций с помощью гексакоптера. Боец пробыл на передовой 491 день. За это время он получил тяжелые ранения ног и был вынужден самостоятельно ампутировать одну из конечностей.