Заблокированы в странах Ближнего Востока: готовится ли эвакуация украинских граждан
- Украина готовит эвакуацию своих граждан с Ближнего Востока из-за эскалации конфликта между Ираном и США.
- Организацией эвакуации занимаются МИД и разведка под руководством Андрея Сибиги и Олега Иващенко.
В результате эскалации конфликта Ирана и США гражданские граждане Украины оказались заблокированными в странах Ближнего Востока. Киев уже прорабатывает вопрос эвакуации людей.
Соответствующие меры координируют МИД и разведка, сообщил во время общения с журналистами Владимир Зеленский.
Планируется ли эвакуация граждан Украины из стран Ближнего Востока?
По словам президента, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко активно занимаются организацией эвакуации граждан Украины из стран Ближнего Востока.
Министр иностранных дел Андрей Сибига этим занимается. Вчера был его доклад и сегодня утром был второй его доклад, а также Иващенко – руководителя Главного управления разведки. Все разведки, Министерство иностранных дел занимаются этим,
– подчеркнул президент.
В то же время он добавил, что украинская власть отслеживает все обращения и координирует действия, направленные на помощь украинским гражданам.
В МИД обратились к украинцам в ОАЭ и Бахрейне
Украинский МИД призвал граждан Украины, которые сейчас находятся в ОАЭ или Бахрейне заполнить информационно-учетную форму для связи с консульскими учреждениями, поскольку это единственная возможная связь в нынешней ситуации.
Форму можно посмотреть здесь.
В то же время в дипломатических учреждениях призвали граждан регулярно следить за обновлениями по текущей ситуации безопасности и рекомендаций на официальном сайте и страницах в Facebook и Instagram.