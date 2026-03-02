Заблокированы в странах Ближнего Востока: готовится ли эвакуация украинских граждан

В результате эскалации конфликта Ирана и США гражданские граждане Украины оказались заблокированными в странах Ближнего Востока. Киев уже прорабатывает вопрос эвакуации людей.

Соответствующие меры координируют МИД и разведка, сообщил во время общения с журналистами Владимир Зеленский.

Планируется ли эвакуация граждан Украины из стран Ближнего Востока?

По словам президента, министр иностранных дел Андрей Сибига и руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко активно занимаются организацией эвакуации граждан Украины из стран Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Андрей Сибига этим занимается. Вчера был его доклад и сегодня утром был второй его доклад, а также Иващенко – руководителя Главного управления разведки. Все разведки, Министерство иностранных дел занимаются этим,

– подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что украинская власть отслеживает все обращения и координирует действия, направленные на помощь украинским гражданам.

