Спасатели Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят 10 марта эвакуацию. Они забирают детей и женщин.

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"Надеемся, что совсем скоро наши родные вернутся домой на мирную Родину", – написали в ГСЧС.

Из Николаева эвакуируют людей / Фото ГСЧС

Из Николаева эвакуируют людей / Фото ГСЧС

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