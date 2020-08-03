В Кремле ждали не тех протестов. В России и в Беларуси общество созрело до требования уважать свои политические права.

Социологи и политические аналитики предсказывали, что в 2020 году в России начнутся протесты. По данным "Левада-центра", число тех, кто готов протестовать или с симпатией относится к протестующим, росло все последние годы (к началу лета о своем одобрении участия в акциях заявляло 28% опрошенных). При этом обычно считалось, что выступления людей будут носить социальный характер и окажутся связанными с такими факторами, как падение уровня жизни, плохая экология и растущая из-за коронавируса безработица.

Читайте также: Время с ними покончить: против чего протестуют в Хабаровске и Минске?

Ложная ставка Кремля

К этому же сценарию готовились в Кремле, тактика которого заключается в том, чтобы сохранять поддержку бюджетников, но при этом последовательно изымать у людей остатки политических прав. Именно в этом состоял смысл "обнуления" и сопутствующих ему законов, в частности только что принятого – о "многодневном голосовании".

Лояльность бюджетников (а их среди работающих граждан после 20 лет "стабильности" примерно половина, и этого достаточно, чтобы выигрывать любые выборы) банально покупается. И недорого: власти справедливо рассуждают, что госслужащим все равно некуда идти на нынешнем российском рынке.

Однако события на Дальнем Востоке, рифмующиеся сегодня с народными выступлениями в Беларуси, показывают, что в Кремле сделали ложную ставку. К 2020 году большая Россия требует для себя не только сытой жизни, но и политического представительства и уважения достоинства людей.

В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке люди действительно выходят на улицы, но делают это не по социальным причинам: они требуют, чтобы их интересы учитывались при принятии политических решений.

"Просыпайся, Москва"

Аналогичная повестка была заявлена жителями Москвы после позорных выборов в Госдуму 2011 года. Тогда основная линия объяснения этих событий со стороны пропаганды заключалась в том, что сытые москвичи хотят слишком многого, потому что не знают, как живет остальная страна

Рабочие со знаменитого Уралвагонзавода должны были приехать и поставить зарвавшихся представителей креативного класса на место. Теперь центром борьбы за политическое достоинство стали дальневосточные регионы России, где рабочие и те же бюджетники защищают право на честный суд для избранного ими, а не назначенного из Москвы губернатора. Один из важных лозунгов Хабаровска сейчас – "Просыпайся, Москва". Требование представить наши интересы во власти обошло Россию кругом и теперь возвращается.

Молчание пропаганды и явная кадровая ошибка с назначением в Хабаровск альтернативно харизматичного врио Михаила Дегтярева демонстрируют, что Кремлю нечем ответить на растущее число политических требований.

Минская паралель

Параллельно сменяемости власти (по сути, демократии) требуют в Минске, и все долгое пространство между российским Дальним Востоком и Беларусью наполнено бесконечным числом политических споров в интернете.

Кажется, что чаша весов необратимо качнулась: заметная часть пользователей социальных сетей по всей стране и даже за ее пределами, в белорусских регионах, симпатизирует протестующим. Быть оппозиционером теперь нормально.

Рекомендуем! Колючая клетка Путина: как Россия хочет приручить Лукашенко

Все, что Кремль может предложить разгневанным избирателям, – это новая, еще более непрозрачная процедура выборов, уголовные дела против избранных политиков (тут показателен пример Юлии Галяминой) и несколько сделанных наспех карманных партий. Это значит, что россиян ждет эскалация политического кризиса, запущенного год назад "московским делом" и усиленного "обнулением" этим летом.

Источник: Новая газета