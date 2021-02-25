Охотница Мерелиз Ван Дер Мерве похвасталась в сети причудливым подарком от мужа на День Валентина. Супруги отправились на охоту, чтобы женщина застрелила жирафа.

Для этого они отправились в игровой парк города Сан-Сити, в Южной Африке. 32-летняя женщина отметила, что "замечательному мужчине" удалось воплотить ее 5-летнюю мечту. Это обошлось ему в около 2 тысячи долларов.

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Во время охоты женщина застрелила 17-летнего жирафа. Однако издевательства над животным этим не ограничились. Ван Дер Мерве вырезала ему сердце, а фото опубликовала в своем фейсбуке.

Вы когда-нибудь думали о том, насколько большое сердце жирафа? Я на седьмом небе от счастья. Это – лучший подарок на День Валентина,

– написала она.

"Две недели я радовалась как ребенок и считала дни. Потом меня переполняли эмоции", – добавила охотница и рассказала, что планирует сделать коврик из кожи убитого млекопитающего.

Осторожно! Ниже размещены фото жестокого обращения с животными 18+



Женщина позировала с вырезанным сердцем жирафа / Фото из соцсетей



Супружеская чета охотников в ЮАР убила жирафа / Фото из соцсетей

Ван дер Мерве в целом уже убила около 500 животных, среди них – львы, леопарды и слоны. "Я не уважаю их, я называю их мафией", – объяснила женщина. Она, к слову, руководит цитрусовой фермой.

Реакция общества на жестокий поступок

Фото вызвали возмущение среди зоозащитников и шквал критики в сети. В ответ Мерелиз начала оправдываться. Мол, убийство 17-летнего животного спасает виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Она заверила, что "новый самец сможет возглавить стадо и обеспечить его хорошей генетикой". Кроме этого, похвасталась, что ее действия обеспечили 11 человек работой, а местных жителей – мясом.

Важно! Зоозащитники не согласились с утверждениями женщины. Они отметили, что охота не помогает сохранению видов и не приносит значительной финансовой выгоды местным общинам.