Юбилейная дата собрала франковцев всех поколений

Спектакль, которого не было в репертуаре. Актеры его сыграли для себя, поздравляя друг друга с праздником.

Театру имени Ивана Франко исполнилось 100 лет. На сцене – актеры всех поколений. Долго не отпускают ветеранов, вспоминают историю театра. Молодые франковцы шутят над восприятием их старшими, звездными коллегами, на что получают в ответ. Впрочем, это скорее соревнование в остроумии, ведь вне сцены актеры говорят о трогательной, дружеской атмосфере, которая царит в этих стенах.

Когда я пришел, я воспринимал себя как ребенка, которого поддерживали, направляли, чему-то учили, смеялись иногда, когда у меня что-то не получалось. То есть очень по-семейному, на самом деле. И это очень вдохновляло,

– поделился актер Театра имени Ивана Франко Александр Печерица.

"Я просто люблю это место, оно дает мне много сил, я ему отдаю много сил. Люблю своих коллег, люблю эту сцену", – сказала актриса Театра имени Ивана Франко Татьяна Михина.

"У нас два дома. Тот домашний, где мы ночуем. Но мы думаем все равно об этом больше. В этом нет лукавства. Когда ставится спектакль, идут репетиции, то ты думаешь и мыслишь только здесь, вот этим пространством", – отметила театральным актриса Театра имени Ивана Франко Наталья Сумская.

Собственно "свой дом", помещение, в котором сейчас находится, театр получил не сразу. В бурном 1920 году молодые амбициозные актеры: Амвросий Бучма, Иосиф Гирняк, Марьян Крушельницкий, Фаина Барвинская и другие будущие корифеи сцены под руководством Гната Юры основали театр. Дебютировали в Виннице спектаклем "Грех" по пьесе Владимира Винниченко. За первый сезон молодая труппа дала 23 премьеры. И это – в трудных условиях постоянных переездов. Слава о талантливом "театре новой эпохи" гремела в городах и селах Украины. Коллектив сначала пригласили в Харьков, а затем перевели в Киев в нынешнее помещение. С тех пор начался расцвет театра имени Ивана Франко, который прославил себя постановками украинской и мировой классики. А это более 550 спектаклей. "Швейк", "Свадьба Фигаро", "Украденное счастье" – это спектакли, которые дольше всего шли на сцене за всю историю театра. А произведение Ивана Франко будет в новой постановке уже в четвертый раз на этой сцене.

Это произведение возвращается каким-то другим путем, новые ответы ты находишь в нем . То есть это текст, который не кончается. Ты чувствуешь, что там есть какой-то ответ, что-то там важное есть, но оно не открывается повестью никогда. Как и жизнь,

– сказал главный режиссер Театра имени Ивана Франко Дмитрий Богомазов.

Другое знаковое представление для театра - "Поминальная молитва". Это обновленная версия "Тевье Тевель" постановки Сергея Данченко со звездной во всех смыслах сценографией Даниила Лидера. Более 20 лет главную роль Тевье-молочника в ней играл легендарный Богдан Ступка. В обновленном спектакле ее исполняет Богдан Бенюк.

Сегодня мы черту переступаем столетнюю. Господь подарил нам большое счастье. Мы должны тянуть весь этот столетний запас этой энергетики вперед дальше, чтобы передать главное другим, тем, кто воспитывается на образцах театра Ивана Франко, нашим зрителям, потому что предать зрителя украинского нам нельзя,

– отметил актер Театра имени Ивана Франко Богдан Бенюк.

Оставаясь верными классике, здесь экспериментируют с режиссурой, новыми выразительными формами и средствами, поисками новых смыслов. Возможно, в этом секрет фирменного стиля театра со столетней историей.