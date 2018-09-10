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Юг Африки засыпало густым снегом

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На Юге Африки выпал снег
На Юге Африки выпал снег / the south african

В субботу, 8 сентября, на юге африканского континента выпал снег. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега.

Об этом сообщило издание The South African.

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Отмечается, что температура воздуха резко снизилась с 16 градусов до нуля. Осадки продолжались в течение выходных.

Заповедник Sneeuberg Nature Reserve засыпало густым слоем снега. Такие условия очень необычные для местных жителей.

сніг, африка,
Снег также выпал в заповеднике Sneeuberg Nature Reserve

Хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат,
– сказал ветеринарный врач Самуэль Старленд.

Добавим, что сейчас в сентябре в Африке начинается весна.

африка, сніг
Юг Африки засыпало снегом

сніг, африка
Температура упала с 16 градусов до нуля

Сніг, Африка
За выходные выпало 7 сантиметров снега

 

Смотрите видео снегопада в Африке:

 

Теги: Африка Погода
Источник: 24 Канал
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