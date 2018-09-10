Юг Африки засыпало густым снегом

В субботу, 8 сентября, на юге африканского континента выпал снег. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега.

Об этом сообщило издание The South African.

Читайте также: Непогода с грозами снова накроет часть Украины: названы области

Отмечается, что температура воздуха резко снизилась с 16 градусов до нуля. Осадки продолжались в течение выходных.



Заповедник Sneeuberg Nature Reserve засыпало густым слоем снега. Такие условия очень необычные для местных жителей.



Снег также выпал в заповеднике Sneeuberg Nature Reserve

Хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат,

– сказал ветеринарный врач Самуэль Старленд.

Добавим, что сейчас в сентябре в Африке начинается весна.



Юг Африки засыпало снегом



Температура упала с 16 градусов до нуля



За выходные выпало 7 сантиметров снега

Смотрите видео снегопада в Африке: