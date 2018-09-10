Юг Африки засыпало густым снегом
В субботу, 8 сентября, на юге африканского континента выпал снег. За несколько часов высыпало до 7 сантиметров снега.
Об этом сообщило издание The South African.
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Отмечается, что температура воздуха резко снизилась с 16 градусов до нуля. Осадки продолжались в течение выходных.
Заповедник Sneeuberg Nature Reserve засыпало густым слоем снега. Такие условия очень необычные для местных жителей.
Снег также выпал в заповеднике Sneeuberg Nature Reserve
Хуже всего животным. Такую аномальную погоду они переносят очень тяжело. Мы выезжали в пустыню. Здоровенные слоны трясутся от холода. Жирафы перестали есть листья, потому что они холодные. При этом очень кричат,
– сказал ветеринарный врач Самуэль Старленд.
Добавим, что сейчас в сентябре в Африке начинается весна.
Юг Африки засыпало снегом
Температура упала с 16 градусов до нуля
За выходные выпало 7 сантиметров снега
Смотрите видео снегопада в Африке: