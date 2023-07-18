По словам Менделя, в начале работы ей платили 15 тысяч гривен. Об этом бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк, информирует 24 Канал.
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Как рассказала Мендель, в начале работы у Зеленского у нее было 15 тысяч гривен, а уже в конце, когда шла, было 45.
Были еще какие-то премии,
– отметила она.
На сегодняшний день Мендель в Украине нигде не работает. Она пишет статьи в иностранные издания.
"В The Washington Post я не наемный сотрудник, я пишу колонки. Работаю на себя. Писала для Politico, Evening Standard", – рассказала бывшая пресс-секретарь Зеленского.
Как сейчас живет Мендель
- Напомним, что в 2022 году Юлия Мендель официально оформила брак со своим возлюбленным. Как известно, избранник Мендель – экономист, политик и бывший исполняющий обязанности министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта.
- Отметим, что после начала войны России в Украине Кухта пошел добровольцем на передовую. Он сделал предложение Юлии сразу после начала войны.
- Мендель рассказывала, что только расписалась с любимым, а праздновать они будут уже после того, как наступит мир.
- Кстати, в 2020 году в Украине ходили слухи о том, что Юлия Мендель якобы беременна от Владимира Зеленского. Такие фейки распространили сразу несколько источников. Только в декабре 2021 года она впервые прокомментировала слухи о романе с Зеленским.