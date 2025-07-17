Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

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Что пообещала Свириденко?

Юлия Свириденко 17 июля стала 19-м премьер-министром, а также второй женщиной главой Кабинета Министров Украины. "Для меня большая честь возглавить украинское Правительство сегодня", – сказала она.

Война не дает права на промедление. Мы должны действовать быстро и решительно. Наши приоритетные шаги в первые 6 месяцев – это качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска,

– заявила Свириденко.

Правительство уже, по ее словам, начало работу над оптимизацией государственного аппарата и берет курс на полный аудит расходов с целью их сокращения. "Никакой политической лояльности, только цифры и результаты", – отметила премьер-министр.

"Мы приложим все усилия для поддержки украинских предпринимателей. Нам нужны быстрые и ощутимые шаги, речь идет о комплексной дерегуляции, остановки несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки. Чтобы все было сделано в Украине", – сказала Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что Правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную, а ее главная цель – реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни.