Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в деле о подкупе нардепов
- Юлии Тимошенко избрана мера пресечения в виде денежного залога.
- Суд обязал Тимошенко не выезжать из Киевской области, сообщать об изменении проживания и сдать загранпаспорта.
В пятницу, 16 января, состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины. Так, для лидерки фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов, избрали меру пресечения.
Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру.
Какую меру пресечения избрали для Тимошенко?
О решении стало известно после более чем 5 часов с момента начала заседания. Так, суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога более чем в 33 миллиона гривен 280 тысяч гривен. При этом прокурор САП потребовал залог в 50 миллионов гривен.
Кроме того, как уточнили в Центре противодействия коррупции, суд обязал Тимошенко:
- прибывать по вызову суда, следователя, прокурора;
- не отлучаться из Киевской области;
- сообщать об изменении проживания или работы;
- воздержаться от общения с рядом депутатов;
- сдать паспорта для выезда за границу.
В то же время, обязанности носить электронный браслет нет. Со своей стороны адвокаты Тимошенко, как и сама нардепка, считают дело сфальсифицированным и вообще отрицают состав преступления.
Отметим, что накануне вечером, 15 января, нардеп сообщила о блокировании своих счетов.
Что известно о деле Тимошенко?
Утром 14 января она стала фигуранткой уголовного производства – САП и НАБУ объявили ей подозрение.
По версии следствия, речь идет о попытках подкупа народных депутатов из разных политических сил с целью влияния на их голосование за определенные законопроекты.
Позже НАБУ обнародовало аудиоматериалы, которые, по мнению правоохранителей, свидетельствуют о причастности нардепа к правонарушению.
В то же время сама Тимошенко отрицает все обвинения и подчеркнула, что намерена в судебном порядке доказать безосновательность обвинений. По ее словам, обнародованные НАБУ записи не имеют к ней никакого отношения.
Согласно инкриминируемой статье, ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.