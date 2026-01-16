Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в деле о подкупе нардепов

В пятницу, 16 января, состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины. Так, для лидерки фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов, избрали меру пресечения.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру.

Интересно Королева популизма, газовые кабальные соглашения с Россией и "Пропало все": большая биография Юлии Тимошенко

Какую меру пресечения избрали для Тимошенко?

О решении стало известно после более чем 5 часов с момента начала заседания. Так, суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога более чем в 33 миллиона гривен 280 тысяч гривен. При этом прокурор САП потребовал залог в 50 миллионов гривен.

Кроме того, как уточнили в Центре противодействия коррупции, суд обязал Тимошенко:

прибывать по вызову суда, следователя, прокурора;

не отлучаться из Киевской области;

сообщать об изменении проживания или работы;

воздержаться от общения с рядом депутатов;

сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время, обязанности носить электронный браслет нет. Со своей стороны адвокаты Тимошенко, как и сама нардепка, считают дело сфальсифицированным и вообще отрицают состав преступления.

Отметим, что накануне вечером, 15 января, нардеп сообщила о блокировании своих счетов.

Что известно о деле Тимошенко?