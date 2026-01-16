Суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
- Юлії Тимошенко обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави.
- Суд зобов'язав нардепку не виїжджати з Київської області, повідомляти про зміну проживання і здати закордонні паспорти.
У п'ятницю, 16 січня, відбулося засідання Вищого антикорупційного суду України. Так, для лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів, обрали запобіжний захід.
Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП).
Цікаво Королева популізму, газові кабальні угоди з Росією і "Пропало всьо": велика біографія Юлії Тимошенко
Який запобіжний захід обрали для Тимошенко?
Про рішення стало відомо після понад 5 годин з моменту початку засідання. Так, суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. При цьому прокурор САП вимагав заставу у 50 мільйонів гривень.
Крім того, як уточнили в Центрі протидії корупції, суд зобов'язав Тимошенко:
- прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора;
- не відлучатися з Київської області;
- повідомляти про зміну проживання або роботи;
- утриматися від спілкування із низкою депутатів;
- здати паспорти для виїзду за кордон.
Водночас обов'язку носити електронний браслет немає.
Зі свого боку адвокати очільниці "Батьківщини", як і сама нардепка вважають справу сфальсифікованою і взагалі заперечують склад злочину. Тож вони планують оскаржувати рішення суду.
Тимошенко прокоментувала рішення суду: дивіться відео РБК-Україна
Зазначимо, що напередодні ввечері, 15 січня, нардепка повідомила про блокування своїх рахунків.
Що відомо про справу Тимошенко?
Вранці 14 січня вона стала фігуранткою кримінального провадження – САП і НАБУ оголосили їй підозру.
За версією слідства, йдеться про спроби підкупу народних депутатів із різних політичних сил з метою впливу на їхнє голосування за певні законопроєкти.
Пізніше НАБУ оприлюднило аудіоматеріали, які, на думку правоохоронців, свідчать про причетність нардепки до правопорушення.
Водночас сама Тимошенко заперечила всі закиди й наголосила, що має намір у судовому порядку довести безпідставність обвинувачень. За її словами, оприлюднені НАБУ записи не мають до неї жодного стосунку.
Згідно з інкримінованою статтею, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.