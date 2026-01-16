Укр Рус
24 Канал Новини України Суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів
16 січня, 14:35
3
Оновлено - 15:18, 16 січня

Суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко у справі про підкуп нардепів

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Юлії Тимошенко обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави.
  • Суд зобов'язав нардепку не виїжджати з Київської області, повідомляти про зміну проживання і здати закордонні паспорти.

У п'ятницю, 16 січня, відбулося засідання Вищого антикорупційного суду України. Так, для лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів, обрали запобіжний захід.

Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП).

Цікаво Королева популізму, газові кабальні угоди з Росією і "Пропало всьо": велика біографія Юлії Тимошенко

Який запобіжний захід обрали для Тимошенко?

Про рішення стало відомо після понад 5 годин з моменту початку засідання. Так, суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. При цьому прокурор САП вимагав заставу у 50 мільйонів гривень.

Крім того, як уточнили в Центрі протидії корупції, суд зобов'язав Тимошенко:

  • прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора;
  • не відлучатися з Київської області;
  • повідомляти про зміну проживання або роботи;
  • утриматися від спілкування із низкою депутатів;
  • здати паспорти для виїзду за кордон.

Водночас обов'язку носити електронний браслет немає. 

Зі свого боку адвокати очільниці "Батьківщини", як і сама нардепка вважають справу сфальсифікованою і взагалі заперечують склад злочину. Тож вони планують оскаржувати рішення суду.

Тимошенко прокоментувала рішення суду: дивіться відео РБК-Україна

Зазначимо, що напередодні ввечері, 15 січня, нардепка повідомила про блокування своїх рахунків.

Що відомо про справу Тимошенко?

  • Вранці 14 січня вона стала фігуранткою кримінального провадження – САП і НАБУ оголосили їй підозру. 

  • За версією слідства, йдеться про спроби підкупу народних депутатів із різних політичних сил з метою впливу на їхнє голосування за певні законопроєкти.

  • Пізніше НАБУ оприлюднило аудіоматеріали, які, на думку правоохоронців, свідчать про причетність нардепки до правопорушення. 

  • Водночас сама Тимошенко заперечила всі закиди й наголосила, що має намір у судовому порядку довести безпідставність обвинувачень. За її словами, оприлюднені НАБУ записи не мають до неї жодного стосунку.

  • Згідно з інкримінованою статтею, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років. 