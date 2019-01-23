Юлия Тимошенко подала документы в ЦИК

Юлия Тимошенко вместе с командой подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост президента.

Лидер "Батькивщины" заявила, что уже готов календарный план реализации Нового курса – разработанной лучшими специалистами стратегии возрождения страны, которая будет осуществлена без промедлений.

С первого дня будут осуществляться те необходимые действия, которые десятилетиями ждет Украина. Я точно знаю, что наш намеченный план принесет желаемый результат. Я в это верю и очень верю в Украине,

– сказала Юлия Тимошенко в интервью журналистам в Центризбиркоме.

Глава партии напомнила, что на протяжении нескольких последних лет лично собирала "интеллектуальных, талантливых, сильных, патриотичных людей, ученых, представителей гражданского общества, юристов, визионеров – для того, чтобы иметь возможность создать правильный путь и правильный курс Украины".

"Это уникальный интеллектуальный продукт, который разработали сами украинцы. Это план, который пошагово наметил путь к победе", – заверила Юлия Тимошенко.

Она обратилась к украинцам с призывом не упустить шанса, который сейчас дается нашему государству.

"Время от времени возникает шанс – покончить с хаосом и коррупцией, подняться из руин. Такие шансы людям дают на революциях и на президентских выборах. Сейчас снова такие возможности открываются, и от каждого человека в стране зависит, будет ли этот шанс в этот раз реализован положительно", – подытожила Юлия Тимошенко.

Напомним, 22 января в рамках Форума единения, который состоялся в Киеве, съезд партии "Батькивщина" выдвинул Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины.