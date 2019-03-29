Юлия Тимошенко рассказала, какой будет Украина при ее президентстве

Новая Украина будет мирной, современной, справедливой и богатой европейской страной. Завершить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления позволит Новый курс – пошаговый план действий.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время программы "Право на власть" на телеканале 1+1. Об этом говорится на сайте партии.

По мнению лидера "Батькивщины", новая Украина невозможна без коренного изменения системы. И это время пришло. Реализовать это поможет инициированный Юлией Тимошенко и разработанный совместно с лучшими экспертами страны Новый курс.

"Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника", – отметила кандидат в президенты.

При новом президенте Украина будет современной – инновационная экономика заменит отсталую сырьевую, ставка будет делаться на интеллект.

После прихода к власти Юлии Тимошенко наше государство станет также богатым.

"Большой бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций", – сказала председатель партии.

Кроме того, будут созданы все условия для поднятия среднего класса, отмечает лидер "Батькивщины": "На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновации будет поставлена ​​главная стратегия развития страны".

Новая власть поставит на место тарифы, уровень жизни людей, позаботится о наших пенсионерах и сделает все, чтобы у нас было современное образование и медицина, отмечает Юлия Тимошенко.

"Нам нужны ключевые правильные изменения, предусмотренные Новым курсом Украины", – добавила она.

Юлия Тимошенко обратилась ко всем женщинам, которые всегда стараются и в семье, и в обществе держать высокую планку нравственности и любви: "Давайте ради наших семей, детей и внуков защитим Украину от грязи, фальши, дискредитации, унижения и поставим нашу страну на высокий "пьедестал нравственности и успешности в Европе".