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      Юлия Тимошенко рассказала, какой будет Украина при ее президентстве

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Новая Украина будет мирной, современной, справедливой и богатой европейской страной. Завершить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления позволит Новый курс – пошаговый план действий.

      Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время программы "Право на власть" на телеканале 1+1. Об этом говорится на сайте партии.

      По мнению лидера "Батькивщины", новая Украина невозможна без коренного изменения системы. И это время пришло. Реализовать это поможет инициированный Юлией Тимошенко и разработанный совместно с лучшими экспертами страны Новый курс.

      "Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника", – отметила кандидат в президенты.

      При новом президенте Украина будет современной – инновационная экономика заменит отсталую сырьевую, ставка будет делаться на интеллект.

      После прихода к власти Юлии Тимошенко наше государство станет также богатым.

      "Большой бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций", – сказала председатель партии.

      Кроме того, будут созданы все условия для поднятия среднего класса, отмечает лидер "Батькивщины": "На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновации будет поставлена ​​главная стратегия развития страны".

      Новая власть поставит на место тарифы, уровень жизни людей, позаботится о наших пенсионерах и сделает все, чтобы у нас было современное образование и медицина, отмечает Юлия Тимошенко.

      "Нам нужны ключевые правильные изменения, предусмотренные Новым курсом Украины", – добавила она.

      Юлия Тимошенко обратилась ко всем женщинам, которые всегда стараются и в семье, и в обществе держать высокую планку нравственности и любви: "Давайте ради наших семей, детей и внуков защитим Украину от грязи, фальши, дискредитации, унижения и поставим нашу страну на высокий "пьедестал нравственности и успешности в Европе".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина
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