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      Юлия Тимошенко: Развитие образования и науки позволит нам быстро поднять Украину

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      Юлия Тимошенко: Развитие образования и науки позволит нам быстро поднять Украину
      Юлия Тимошенко: Развитие образования и науки позволит нам быстро поднять Украину / Ba.org.ua

      Приоритетом Нового курса являются образование и наука, развитие которых позволит Украине за считанные годы стать одной из сильнейших экономик европейского континента.

      Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Киеве, который состоялся сегодня в Голосеевском районе.

      Лидер "Батькивщины" убеждена, что у Украины есть возможность вырваться на другой уровень развития экономики. Однако, к сожалению, государство пока не делает акценты на тех направлениях, которые могут нас быстро поднять, заметила она. В частности, речь идет о развитии науки и образования и переход от сырьевой экономики на экономику инновационного уровня.

      Кандидат в президенты уверена, "при правильной политике мы можем быстро подняться и умножать наше ВВП на 10".

      Именно поэтому, отметила Юлия Тимошенко, новая власть после выборов все финансовые ресурсы государства будет направлять на поднятие педагогов, "которые формируют потенциал страны на сотни лет": "Каждый педагог будет на вес золота".

      Председатель Партии также отметила, государство должно сделать все для того, чтобы интеллектуальные и образованные люди оставались жить и работать в стране и не ехали искать лучшей судьбы за границу. И в инициированном Юлией Тимошенко и разработанном с лучшими специалистами страны Новом курсе, четко прописаны все условия для реализации каждого.

      В частности, обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет внедрена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект будет давать финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых.

      Новый курс также предполагает доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет. В результате, молодые люди смогут спокойно выплатить квартиру, не разрушая своих семейных бюджетов, заверила Юлия Тимошенко.

      А для молодых семей новая власть вернет одноразовую помощь при рождении ребенка, которая была при премьерстве Тимошенко: на первого ребенка – 50 тысяч гривен, второго – 100 тысяч гривен, а третьего и более – 150 тысяч гривен. И конечно же поднятие зарплат и стипендий.

      "Мы ставим задачу за 5 лет достичь уровня Польши по доходам и зарплатам. Мы в состоянии это сделать. Мы построим сильнейшую экономику на европейском континенте. Верю в Украину!", – подытожила лидер "Батькивщины".

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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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