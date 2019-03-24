Юлия Тимошенко: Развитие образования и науки позволит нам быстро поднять Украину

Приоритетом Нового курса являются образование и наука, развитие которых позволит Украине за считанные годы стать одной из сильнейших экономик европейского континента.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Киеве, который состоялся сегодня в Голосеевском районе.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что у Украины есть возможность вырваться на другой уровень развития экономики. Однако, к сожалению, государство пока не делает акценты на тех направлениях, которые могут нас быстро поднять, заметила она. В частности, речь идет о развитии науки и образования и переход от сырьевой экономики на экономику инновационного уровня.

Кандидат в президенты уверена, "при правильной политике мы можем быстро подняться и умножать наше ВВП на 10".

Именно поэтому, отметила Юлия Тимошенко, новая власть после выборов все финансовые ресурсы государства будет направлять на поднятие педагогов, "которые формируют потенциал страны на сотни лет": "Каждый педагог будет на вес золота".

Председатель Партии также отметила, государство должно сделать все для того, чтобы интеллектуальные и образованные люди оставались жить и работать в стране и не ехали искать лучшей судьбы за границу. И в инициированном Юлией Тимошенко и разработанном с лучшими специалистами страны Новом курсе, четко прописаны все условия для реализации каждого.

В частности, обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет внедрена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект будет давать финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых.

Новый курс также предполагает доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет. В результате, молодые люди смогут спокойно выплатить квартиру, не разрушая своих семейных бюджетов, заверила Юлия Тимошенко.

А для молодых семей новая власть вернет одноразовую помощь при рождении ребенка, которая была при премьерстве Тимошенко: на первого ребенка – 50 тысяч гривен, второго – 100 тысяч гривен, а третьего и более – 150 тысяч гривен. И конечно же поднятие зарплат и стипендий.

"Мы ставим задачу за 5 лет достичь уровня Польши по доходам и зарплатам. Мы в состоянии это сделать. Мы построим сильнейшую экономику на европейском континенте. Верю в Украину!", – подытожила лидер "Батькивщины".