Юлия Тимошенко: Власть будет отвечать за завышенные тарифы и разворовывание армии

Действующая власть будет отвечать за то, что наживалась на собственном народе: обогащалась на войне и незаконном повышении тарифов, что привело к обеднению украинцев.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в г. Ильинцы Винницкой области, находясь в пределах своего предвыборного тура.

Лидер "Батькивщины" убеждена, что Украине срочно требуется изменение системы власти "ради мира, возрождения страны и ради будущего наших детей, которое мы не имеем права разрушить".

Она напомнила, что обнародованное недавно журналистское расследование о коррупции президента и его окружения на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам показало всю фальшь патриотических лозунгов руководства государства.

"Черные сделки проводились просто через завод, который находился в собственности президента -"Кузню на Рыбальском". Так о каких лозунгах об армии может идти речь, когда со страной-агрессором делают черный бизнес, а наши люди потом погибают, потому что техника не работает? Им выгодна война, ведь они зарабатывают на ней миллиарды", – отметила кандидат в президенты Украины.

Во время митинга в Тульчине Юлия Тимошенко заверила, что именно на действующей власти лежит ответственность за незаконное повышение цен на газ для населения, что стало еще одним источником обогащения за счет людей.

И на днях Окружной административный суд Киева признал, что тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно. Команда Юлии Тимошенко два года судилась с властью, чтобы доказать это.

"Суд принял решение: цены на газ установлены неправильно и они существенно завышены. А теперь самое главное – выполнить решение суда. Потому что ни это правительство, ни президент не собираются его выполнять – для них решение суда не указ. А новый президент может это поправить за несколько недель", – убеждена председатель партии.

Во время встречи с жителями Ладыжина Юлия Тимошенко заверила: после выборов украинский газ будет направлен ​​на нужды населения и бюджетную сферу, как это было до 2014 года, а его цена будет снижена вдвое – "и это прямая директива суда".

Лидер "Батькивщины" также отметила, что инициированный ею и разработанный вместе с лучшими украинскими специалистами Новый курс Украины имеет пошаговый план, который выведет Украину из кризиса, в которую ее загнала действующая власть.