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      Юлия Тимошенко: Власть будет отвечать за завышенные тарифы и разворовывание армии

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      Юлия Тимошенко: Власть будет отвечать за завышенные тарифы и разворовывание армии
      Юлия Тимошенко: Власть будет отвечать за завышенные тарифы и разворовывание армии / Ba.org.ua

      Действующая власть будет отвечать за то, что наживалась на собственном народе: обогащалась на войне и незаконном повышении тарифов, что привело к обеднению украинцев.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила в г. Ильинцы Винницкой области, находясь в пределах своего предвыборного тура.

      Лидер "Батькивщины" убеждена, что Украине срочно требуется изменение системы власти "ради мира, возрождения страны и ради будущего наших детей, которое мы не имеем права разрушить".

      Она напомнила, что обнародованное недавно журналистское расследование о коррупции президента и его окружения на поставках из страны-агрессора непригодных запчастей для украинской военной техники по завышенным ценам показало всю фальшь патриотических лозунгов руководства государства.

      "Черные сделки проводились просто через завод, который находился в собственности президента -"Кузню на Рыбальском". Так о каких лозунгах об армии может идти речь, когда со страной-агрессором делают черный бизнес, а наши люди потом погибают, потому что техника не работает? Им выгодна война, ведь они зарабатывают на ней миллиарды", – отметила кандидат в президенты Украины.

      Во время митинга в Тульчине Юлия Тимошенко заверила, что именно на действующей власти лежит ответственность за незаконное повышение цен на газ для населения, что стало еще одним источником обогащения за счет людей.

      И на днях Окружной административный суд Киева признал, что тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно. Команда Юлии Тимошенко два года судилась с властью, чтобы доказать это.

      "Суд принял решение: цены на газ установлены неправильно и они существенно завышены. А теперь самое главное – выполнить решение суда. Потому что ни это правительство, ни президент не собираются его выполнять – для них решение суда не указ. А новый президент может это поправить за несколько недель", – убеждена председатель партии.

      Во время встречи с жителями Ладыжина Юлия Тимошенко заверила: после выборов украинский газ будет направлен ​​на нужды населения и бюджетную сферу, как это было до 2014 года, а его цена будет снижена вдвое – "и это прямая директива суда".

      Лидер "Батькивщины" также отметила, что инициированный ею и разработанный вместе с лучшими украинскими специалистами Новый курс Украины имеет пошаговый план, который выведет Украину из кризиса, в которую ее загнала действующая власть.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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