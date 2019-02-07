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      Юлия Тимошенко встретилась с представителями общественных антикоррупционных организаций

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      Тимошенко встретилась с представителями общественных антикоррупционных организаций
      Тимошенко встретилась с представителями общественных антикоррупционных организаций / ba.org.ua

      В четверг, 7 февраля, Юлия Тимошенко встретилась с представителями инициативы "Антикоррупционный порядок дня", которая объединяет 23 антикоррупционные общественные организации.

      Участники разговора обсудили ключевые проблемы антикоррупционной политики в Украине, в частности функционирование антикоррупционных органов и выведение их из-под влияния политиков, говорится на сайте партии "Батькивщина".

      Юлия Тимошенко выразила заинтересованность и полную готовность продолжать сотрудничество с общественностью в борьбе с коррупцией.

      "Вокруг действующего президента плавают махровые коррупционеры, и это уже переходит все границы. Для нового главы государства оставить коррупционные метастазы нынешнего президента – это самоубийство. Мы очень мотивированы, чтобы всех, кто был хотя бы в минимальных коррупционных связях с Порошенко или с предыдущей властью, были наказаны, чтобы эти метастазы удалить немедленно", – заверила она.

      В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что борьба с коррупцией в ручном режиме – неэффективна.

      По убеждению Юлии Тимошенко, проблема заключается в том, что часть новосозданных антикоррупционных органов и коррумпированная государственная вертикаль власти сплетены в единую систему. Именно поэтому она готова вместе с антикоррупционными активистами реализовывать повестку дня в вопросе системной борьбы с коррупцией и сбалансировать власть таким образом, чтобы не было возможности коррумпировать государство, как это происходит сейчас.

      "Мы предлагаем целостную систему, которая может быть принята как Новая Конституция. Как нам построить модель в государстве, которая будет реально не допускать даже системно последствия такого, как коррупция? С сильными конституционалистами мы изложили алгоритм, как успеть, с точки зрения легитимности, провести новую Конституцию – от инаугурации до начала парламентских выборов", – подчеркнула кандидат в Президенты.

      От имени коалиции общественных антикоррупционных организаций председатель ОО "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин поблагодарил команду "Батькивщины" и Юлию Тимошенко за антикоррупционную деятельность.

      Также представители общественных антикоррупционных организаций, которые обратились ко всем кандидатам в президенты, и которые тщательно анализируют законодательные инициативы, констатировали: в законопроектах, поданных Юлией Тимошенко, не обнаружено ни одной коррупционной составляющей.

      "Мы услышали предметные обязательства кандидата в Президенты Юлии Тимошенко. И это положительно. Юлия Тимошенко сказала на камеры, что готова работать по всем 4 пунктам: освобождение Холодницкого, запуск НАПК, уборка всех несвойственных функций СБУ, прослушивание НАБУ и невмешательство в их деятельность", – сказал Виталий Шабунин.

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      Теги: Новости политики Коррупция НАБУ ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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