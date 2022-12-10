Юрий Шухевич – сын Романа Шухевича – умер на 90-м году жизни в Мюнхене. Там герой находился на лечении.

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Причину смерти Шухевича пока не раскрывают. Здоровье мужчины подорвали долгие годы ссылки в советских лагерях. Простились с Шухевичем во Львове. Подробности рассказал Максим Козицкий.

Герой Украины, политический деятель, диссидент, политзаключенный, член Украинской Хельсинкской Группы, сын генерал-хорунжего Романа Шухевича. Сегодня Львовщина простилась с Юрием Шухевичем. Вечная память,

– говорится в сообщении.

Прощались с героем в храме Гарнизона. Похоронили героя на Лычаковском кладбище.

Что известно о Юрии Шухевиче