Ученый не дожил до своего 79-летия всего месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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Что известно о Юрии Ямпольском?

Юрий Ямпольский был автором выдающихся научных трудов и разработок в области космической физики и физики околоземного пространства. Он стоял у истоков украинской антарктической программы, в частности, организовал и возглавлял геокосмическое направление исследований на станции "Академик Вернадский".

Его коллега, глава первой Украинской антарктической экспедиции Геннадий Милиневский заметил, что такую потерю возместить невозможно.

Юра был генератором новых идей, уникальным ученым, который мог настолько ясно и просто сформулировать важные научные проблемы и их решения, что можно было только восхищаться его мышлением. Юра был руководителем научного направления в антарктическом центре, и благодаря его влиянию и работе это направление является ведущим в НАНЦ – исследования по нему выполняют на уровне и даже выше мировых стандартов,

– рассказал Геннадий Милиневский.

Он вспомнил, что приход Юрия в Антарктику был необычным. Начиналось все со скепсиса и сомнений в серьезности научных возможностей "украинской Антарктики". Но постепенно все менялось.

"Это произошло после того, как его удалось "втянуть" в поездку на станцию “Академик Вернадский”. С тех пор он навсегда "заболел" Антарктикой и влюбился в нее", – отметил Геннадий Милиневский.

Юрий Ямпольский имел прекрасное чувство юмора – "полного иронии и изящного выражения мысли".

Его мудрости могут позавидовать самые известные умы мира. Она помогала многим в трудные периоды жизни. Его мысли, идеи, предложенные направления исследований и задачи будут еще много лет главными в антарктических исследованиях атмосферы, ионосферы, климата и связей между ними. Такие люди не умирают, они уходят в небеса - в ту область, которую изучал и которой посвятил свою жизнь!

– добавил коллега выдающегося ученого.