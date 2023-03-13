Именно поэтому, по словам Макарова, лауреатов премии решили объявить вместе с новыми 22 мая – в день перезахоронения Кобзаря. Однако из-за этого в обществе разгорелся скандал. Именно поэтому 11 марта Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвал имена лауреатов.

Важно Среди лауреатов Портников и Цилык: объявили победителей Шевченковской премии 2023 года

Что сказал Макаров по поводу скандала

Оглашение лауреатов скандала не прекратило. Ведь на сайте президента Украины так и не появился традиционный приказ, в котором перечисляют победителей.

Из-за инцидента Юрий Макаров пояснил, что 9 марта он, как глава Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко, выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу".

Писатель заверил, что исходил из того, что в этом году комитет не признал возможным присудить награду в двух номинациях "театральное искусство" и "визуальное искусство": "... А между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, невообразимое количество художественных произведений, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают нашу победу".

Юрий Макаров рассказал, что Офис Президента поддержал его предложение и задержал обнародование результатов конкурса 2023 года, чтобы объявить победителей всех вместе 22 мая. Однако, по словам Макарова:

представители художественного сообщества и граждане восприняли это как политическую спекуляцию, попытку власти назначить "своих" выдвиженцев или умалять вес уже определенных лауреатов;

его попытки объяснить свое видение, прокомментировать реальный ход событий или даже оправдаться – не услышали.

Более того, не поддержали Макарова и его коллеги – члены Комитета по Национальной премии. Ведь, по их мнению, такой поступок приведет к девальвации высшей государственной награды и подорвет ее доверие. Однако журналист сказал, что не согласен с ними.

Тем не менее, поскольку я невольно выступил "возбудителем" никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно более широкого, возмущения неравнодушных граждан после долгих раздумий не вижу другого выхода, кроме как сложить с себя полномочия председателя и члена Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко,

– написал Макаров.

Он также заявил, что уходит с почетного поста с ощущением того, что их предыдущий совместный труд способствовал укреплению и обновлению отечественной культуры.

Кратко о скандале с Шевченковской премией