Ющенко дал интересную оценку отношениям Украины и Польши

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что он и экс-президент Польши Лех Качиньский имели понимание необходимости примирения украинцев и поляков.

Об этом Ющенко рассказал в интервью "Польскому радио".

"В нашей истории было много событий, которые трудно комментировать даже сейчас. Несмотря на это, тогдашние контакты президентов двух государств были очень активными, а в период, когда они стали во главе своих стран, два народа смогли протянуть друг другу руки, простить друг другу вину и получить прощение", – сказал Ющенко.

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Также политик вспомнил памятные мероприятия в Павлокоме, когда в 2006 году Украина и Польша увековечивали память о жертвах украинской трагедии.

Когда я выступал, то увидел, что по щеке Леха катится слеза. Вспоминаю также мероприятия в 2009 году в честь польских жертв в Гуте-Пеняцкой, где мы тоже были вместе. Нас ждала группа украинских протестующих с радикальными взглядами, которые выкрикивали в нашу сторону: "Позор". Для Леха это было очень больно, так как мы на самом деле много делали для примирения,

– добавил Ющенко.

По его словам, несмотря на подобные инциденты в 2005-2010 годах украинцы и поляки стали между собой "на самом деле близкими".

"Если бы вы тогда спросили украинца, кто является его ближайшим другом в Европе, то он ответил бы, что поляк. Если бы вы спросили поляка, кто является его другом, то он ответил бы, что украинец. Я не имел тогда относительно этого никаких сомнений. Сейчас имею", – сказал третий президент.

По словам Ющенко, в 2010 году все проблемы между Украиной и Польшей не были разрешены, но "тогда отношения были совершенно иными и абсолютно лучшими".

Поэтому сейчас с сожалением говорю, что поляки не поняли, кем на самом деле был президент Лех Качиньский,

– подытожил Ющенко.