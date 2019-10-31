Южмаш получит заказ от американского Firefly на 15 миллионов долларов, – эксперт

"Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" и американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace договорились о сотрудничестве. Частная компания, сделала большой заказ на изготовление ракетных деталей.

Об этом сообщил в своем Facebook, Виктор Таран, глава аналитического центра "Эйдос".

"Маленькая победа случилась буквально неделю назад, когда американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, сделала заказ у "Южмаша" на серийное производство ракетных деталей, среди которых 100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов. По предварительным данным, с учетом объемов, специалисты "Южмаша" оценивают сделку в 15 миллионов долларов. И такое сотрудничество стало возможным, благодаря принятому месяц назад закону о частном космосе", - написал эксперт.

Также Таран отметил, что этой суммы будет достаточно, чтобы покрыть текущие долги Южмаша.

"Общий долг" Южного машиностроительного завода, который в свое время сконструировал серию знаменитых "Зенит" на сегодня составляет 375 млн. грн, в том числе долги по зарплате, электроэнергии и налоги. Сейчас завод находится в плачевном состоянии. Одно из целевых назначений КБ "Южного", было обеспечение постоянной рабочей загрузки Южмаша, но этого за годы украинской независимости так и не произошло. "Южное" успешно торгует с западными странами своими интеллектуальными наработками времен Хрущева. До 2014 года Южмаш худо-бедно существовал на российских заказах. Теперь же в рабочих цехах звенит гнетущая тишина, а люди сидят без зарплат ", - написал аналитик.

Ранее сотрудники Южмаша заявили, что не боятся конкуренции со стороны частных компаний в связи с принятием нового закона и наоборот готовы внедрять современные решения, чтобы соответствовать рыночным трендам.