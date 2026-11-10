Несмотря на дипломатический конфликт: Южная Корея планирует выделить Украине 100 миллионов долларов, – СМИ

Как пишет южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на дипломатические источники, этот шаг является выполнением июльского обещания лидера страны Ли Чжэ Мьона. В целом финансирование будет распределено по нескольким направлениям для нужд в сфере безопасности и восстановления.

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Что будут делать со средствами?

Львиную долю средств власти Республики Корея собираются выделить трастовому фонду НАТО, который с 2016 года поддерживает восстановление Украины и обеспечивает ее нелетальным оборудованием.

Если в этом году взнос составлял 16,7 миллиона долларов, то в следующем году его планируется увеличить почти втрое – до 50 миллионов долларов. Эти средства, среди прочего, тратятся на реабилитацию раненых украинских военных.

Еще 20 миллионов долларов предназначены для отдельной программы гуманитарной помощи, что в четыре раза превышает объемы этого года. Эта сумма составляет примерно 11% от всего гуманитарного бюджета Южной Кореи.

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Деньги планируется направить на проекты Корейского агентства международного сотрудничества и Программы развития ООН в сферах энергетики, образования и здравоохранения, а также на помощь переселенцам и розыск пропавших без вести. Остальные 30 миллионов долларов будут выделены в рамках программы помощи странам, пережившим конфликты.

Спор из-за северокорейских бойцов

Финансовый план был разработан на фоне дипломатического кризиса, разразившегося в конце сентября. На Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Сеулу двух бойцов из КНДР, захваченных в начале 2025 года в Курской области.

После этого Ли Чжэ Мён обвинил украинские власти в разглашении конфиденциальной информации, что в Офисе президента Украины впоследствии опровергли. 8 октября Сеул отозвал своего посла для консультаций и эвакуировал сотрудников посольства.

Несмотря на охлаждение отношений, в корейском парламенте призывают сохранять связи с Киевом, учитывая предстоящее восстановление.

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Правительство намерено и в дальнейшем придерживаться принципиальной позиции в отношении поддержки Украины как ответственного члена международного сообщества– заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

Ранее из-за этой дипломатической напряженности между странами южнокорейская компания Newtype Industries временно прекратила сотрудничество с ВСУ по тестированию искусственного интеллекта для расчета артиллерийских целей.