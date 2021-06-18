Также 300-килограммовый хищник убил своего соперника Джуду. Он сделал это, чтобы иметь возможность спариваться с самкой по имени Эмбер.

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Что известно о нападении тигра

Известно, что во время проведения работ в парке, прекратилась подача электричества. Поэтому амурский тигр смог перепрыгнуть ограду и напасть на Дэвида Соломона, который и ухаживал за животными.

Мужчина пытался убежать от хищника, перепрыгнув через другое ограждение. Зверь не позволил сделать ему это. Он повалил Соломона на землю и начал его кусать. По предварительной информации, смотритель умер из-за травм шеи, несовместимых с жизнью.



Работники зоопарка после инцидента вынесли тигра / Фото Seaview Predator Park

Тигр убил своего соперника

После этого тигр убил своего соперника. Работники зоопарка быстро отреагировали на инцидент. Они выстрелили в двух самцов транквилизаторами.

Отметим! Сейчас парк закрыли для посетителей, он не работает.

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