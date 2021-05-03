В Южно-Африканской Республике планируют запретить разведение львов в неволе в коммерческих целях. Зверей выращивали для охоты или контактных зоопарков.

Министр по вопросам окружающей среды ЮАР Барбара Криси рассказала, что разведение львов в неволе имеет ряд минусов. В частности, вредит экотуризму, а также увеличивает риск браконьерства и незаконной торговли животными.

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По словам чиновника, специалисты посоветовали запретить содержание и разведение львов в неволе. Криси пообещала, что уже в ближайшее время начнет соответствующие консультации с представителями отрасли.

В то же время Криси пообещала, что запрет будут внедрять постепенно. Кроме того, изменения не коснутся охоты на львов в дикой природе.

Сейчас в ЮАР разрешено охотиться на львов – это один из главных источников дохода для туристической отрасли страны. Процесс регулируют представители власти.

Специалисты также посоветовали властям провести консультации с другими странами региона, чтобы выяснить, можно ли разрешить продажу слоновой и носороговой костей.

Всемирное общество защиты животных заявило, что такое решение Криси является "смелым шагом" и "победой для дикой природы".