Отмечается, что картографы канала с 1915 года вносили на карты четыре океана: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый и Тихий. Теперь на картах появится еще один – пятый океан – Южный.

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Ученые десятки лет спорили

Ученые десятки лет спорили имеют ли воды вокруг Антарктиды уникальные характеристики или все же являются продолжением соседних океанов.

Международная гидрографическая организация признала существование Южного океана в 1937 году, но в 1953 году под давлением научной общественности отменила решение.

В США же Совет по географическим названиям использует это название с 1999 года. В феврале 2021 года американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным регионом.

Обратите внимание! Южный океан – единственный, который сталкивается с тремя другими океанами и полностью охватывает континент, вместо того, чтобы быть охваченным сушей. Ему принадлежит большинство вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты.

Сейчас признание Южного океана согласуется с инициативой общества по сохранению Мирового океана.