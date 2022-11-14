Украинские герои уже 264 дня защищают Украину от полномасштабного российского вторжения. Украинские герои наносят врагу колоссальные потери.
Заметьте Россия никогда на это не согласится, – Подоляк о размещении войск ООН на границах
В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на всех направлениях. В частности, на Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.
По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года,
– говорится в сообщении.
Украина возводит стену на границе с Беларусью
Кирилл Тимошенко – советник главы Офиса Президента – сообщил, что по состоянию на ноябрь 2022 года Украина возводит стену на границе с Беларусью. В нескольких пограничных областях продолжаются работы.
По данным Тимошенко, удалось построить уже около 3 километров. Работы продолжаются в:
- Житомирской области;
- Волынской области;
- Ровенской области.
"Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России", – говорится в сообщении.
Детали обещают рассказать со временем.
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